Saudi Aramco збільшить поставки нафти в квітні

Фото: Saudi Aramco (twitter.com Saudi Aramco 1.jpg)

Aramco домовилася з покупцями про надання цих обсягів з 1 квітня

Saudi Aramco збільшить поставки нафти у квітні до 12,3 млн б/с. Про це повідомляє AFP.

Як наголошується, це на 300 тис. б/с перевищує максимальні потужності компанії. Aramco домовилася з покупцями про надання цих обсягів з 1 квітня.

У доповіді Goldman Sachs говориться, що нафтова війна, яку розв'язали ОПЕК і Росія, може підштовхнути ціни на нафту до падіння до 20 доларів за барель. На думку аналітика Goldman Sachs Деміена Курваліна, нинішня ситуація кардинально змінює прогнози для ринків нафти та газу. Передбачається, що тепер виробники дешевої нафти будуть нарощувати поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги.

Зазначимо, світові ринки вже різко обвалилися через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. У значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконзький Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.