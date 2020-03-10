ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Saudi Aramco збільшить поставки нафти в квітні

Новини » Енергетика     10.03.2020 - 11:19
Saudi Aramco збільшить поставки нафти в квітні
Фото: Saudi Aramco (twitter.com Saudi Aramco 1.jpg)

Aramco домовилася з покупцями про надання цих обсягів з 1 квітня

Saudi Aramco збільшить поставки нафти у квітні до 12,3 млн б/с. Про це повідомляє AFP.

Як наголошується, це на 300 тис. б/с перевищує максимальні потужності компанії. Aramco домовилася з покупцями про надання цих обсягів з 1 квітня.

У доповіді Goldman Sachs говориться, що нафтова війна, яку розв'язали ОПЕК і Росія, може підштовхнути ціни на нафту до падіння до 20 доларів за барель. На думку аналітика Goldman Sachs Деміена Курваліна, нинішня ситуація кардинально змінює прогнози для ринків нафти та газу. Передбачається, що тепер виробники дешевої нафти будуть нарощувати поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги.

Зазначимо, світові ринки вже різко обвалилися через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. У значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконзький Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.

Зростання цін на нафту перевищила 7% Нафта марки WTI почала торги зростанням
Новини України нефтьпоставки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся