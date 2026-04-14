Саркофаг Чорнобильської АЕС може обвалитися? На станції відреагували на чутки

Позиція Greenpeace

Старший ядерний фахівець Greenpeace Україна Шон Берні у своєму звіті написав про те, що без термінового ремонту саркофага є ризик його обвалу.

"Удар російського дрона (у лютому 2025 року - ред.) підвищив ризик обвалу саркофага ще до безпечного демонтажу. Наш меседж простий: цей злочин має бути покараний, включно з максимальними санкціями проти "Росатома", - зазначив Берні.

Реакція ЧАЕС

У державному спеціалізованому підприємстві "Чорнобильська АЕС" зазначили, що після атаки новий безпечний конфайнмент (саркофаг) втратив свої властивості повної герметизації.

При цьому захисна оболонка продовжує частково виконувати основну роль - екологічну ізоляцію зруйнованого внаслідок аварії четвертого енергоблоку ЧАЕС.

"Пошкодження несучих конструкцій локалізуючої споруди об'єкта "Укриття", нового безпечного конфайнмента внаслідок влучання ударного дрона 14 лютого 2025 року та наслідків гасіння пожежі не зафіксовано", - уточнили на підприємстві.

Водночас, як додали представники ДСП ЧАЕС, за умови штатної роботи всіх систем і відсутності повторних атак або іншого фізичного впливу ризики неконтрольованого виходу радіоактивних речовин за межі саркофага наразі мінімальні.