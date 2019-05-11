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На Сардинії відкрилося почесне консульство України

Новини » Політика    11.05.2019 - 19:44
На Сардинії відкрилося почесне консульство України
Фото: відкриття консульства (facebook.com/ukr.embassy.italy)

Консульство відкрили у місті Кальярі

Почесне консульство України відкрилося у столиці італійського острова Сардинія місті Кальярі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Італії.

Урочисте відкриття відбулося у п'ятницю, 10 травня.

"10 травня відбулась урочиста інавгурація Почесного консульства України у місті Кальярі", - вказано у повідомленні.

У дипломатичному представництві повідомили також, що Україну на Сардинії представлятиме досвідчений почесний консул Ентоні Гранде, що сприятиме посиленню міжрегіонального діалогу, розвитку економічної й культурної співпраці та захисту прав української громади італійського острова.

Зазначимо, в урочистому заході взяли участь глава МЗС України Павло Клімкін, посол України в Італії Євген Перелигін, керівник депутатської групи Верховної ради України з міжпарламентських зв’язків з Італією Сергій Алєксєєв, представники місцевої влади та української громади.

Нагадаємо, у кінці березня посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив про відкриття ще одного Почесного українського консульства. Так, його відкрили у польському місті Катовіце, яке є столицею Сльонского воєводства.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці 2018 року Дещиця анонсував, що найближчим часом у Польщі можуть відкрити генеральне консульство України у Вроцлаві і два почесних консульства - в містах Катовіце і Кельце на півдні Польщі.

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