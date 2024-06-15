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У Саратовській області стався вибух та пожежа на газопроводі (відео)

Фото: у Саратовській області стався вибух на газопроводі (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Саратовській області Росії стався вибух на газопроводі у суботу, 15 червня. На місці інциденту спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибух на газопроводі стався у районі населеного пункту Сторожівка Саратовській області РФ.

Губернатор регіону Роман Бусаргін заявив, що нібито сталася розгерметизація через аномальну спеку.

Після вибух на газопроводі спалахнула потужна пожежа. Дим та вогонь був помітний за декілька кілометрів. За словами російських чиновників, газопровід перекрили, а пожежу вже гасять.

 

Інциденти в Росії

Нагадаємо, в ніч на 15 червня у Ростовській області Росії лунали вибухи. Губернатор заявляв про нібито атаку дронів та роботу протиповітряної оборони.

В ніч на 14 червня у Ростовській області також чули вибухи. Росіяни скаржилися на проблеми зі світлом у місті Морозовськ та інших населених пунктах.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Україна вночі 14 червня атакувала аеродром у Морозовську. Для удару по авіабазі, яка розташована за 240 км від фронту, використали щонайменше 70 дронів.

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Валерій СаратовРосійська ФедераціяПожежаВибух