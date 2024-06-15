У Саратовській області стався вибух та пожежа на газопроводі (відео)

Інциденти в Росії

Нагадаємо, в ніч на 15 червня у Ростовській області Росії лунали вибухи. Губернатор заявляв про нібито атаку дронів та роботу протиповітряної оборони.

В ніч на 14 червня у Ростовській області також чули вибухи. Росіяни скаржилися на проблеми зі світлом у місті Морозовськ та інших населених пунктах.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Україна вночі 14 червня атакувала аеродром у Морозовську. Для удару по авіабазі, яка розташована за 240 км від фронту, використали щонайменше 70 дронів.

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