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В Саратовской области произошел взрыв и пожар на газопроводе (видео)

Фото: в Саратовской области произошел взрыв на газопроводе (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Саратовской области России произошел взрыв на газопроводе в субботу, 15 июня. На месте инцидента вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрыв на газопроводе произошел в районе населенного пункта Сторожевка Саратовской области РФ.

Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что якобы произошла разгерметизация из-за аномальной жары.

После взрыва на газопроводе вспыхнул мощный пожар. Дым и огонь был заметен в нескольких километрах. По словам российских чиновников, газопровод перекрыли, а пожар уже тушат.

 

Инциденты в России

Напомним, в ночь на 15 июня в Ростовской области России раздавались взрывы. Губернатор заявлял о якобы атаке дронов и работе противовоздушной обороны.

В ночь на 14 июня в Ростовской области тоже слышали взрывы. Россияне жаловались на проблемы со светом в городе Морозовск и других населенных пунктах.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Украина ночью 14 июня атаковала аэродром в Морозовске. Для удара по авиабазе, расположенной в 240 км от фронта, использовали не менее 70 дронов.

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