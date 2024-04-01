У Саратовській області РФ виявили обломки ракети Х-101, - ЗМІ (фото)

Скидання російських бомб у Бєлгородській області

Перед тим випадок був зафіксований 20 березня у селах Введенська Готня та Замостя. Там з літаків ЗС РФ впали ФАБи

Ще дві ФАБ-500 знайшли 21 березня у районі села Антонівка Грайворонського міського округу та у Борисівському районі в районі села Крюкове.

Наступного дня, 22 березня, дві ФАБ-250 були виявлені в районі населеного пункту Шалаєве Валуйського міського округу та за 5 кілометрів від села Казинка.

25 березня авіабомбу ФАБ-50 знайшли в районі села Смородине Яковлівського міського округу, а також ФАБ-250 - у районі села Зибине Борисівського району.

27 березня виявили ФАБ-500 у районі села Безсонівка.

Наступного дня, 28 березня, знайшли ФАБ-250 у районі села Безимено, потім ФАБ-500 у селі Нечаївка, та коригувану авіабомбу КАБ-1500 у Бєлгородському районі між селами Бессонівка та Весела Лопань

А 30 березня були виявлені дві авіабомби ФАБ-500 за 2 кілометри від села Крюкове.

В ЗМІ додають, що раніше житель Бєлгородської області написав заяву в Слідчий комітет РФ на військових, які неодноразово кидали бомби на регіон.

Зауважимо також, що збільшення авіаударів РФ по цій області відбувається на тлі триваючого рейду російських добровольців, які 12 березня прорвали кордон із РФ та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Як раніше заявляли самі російські добровольці, кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму в РФ.

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