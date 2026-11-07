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У Саратові лунали вибухи, після атаки дронів спалахнув місцевий НПЗ

07:51 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: пожежники МНС Росії (t.me/GUmchs62)

У ніч на 7 листопада після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Саратовському НПЗ "Роснєфті". У місті щонайменше двічі лунали сирени, очевидці повідомляли про спалахи та вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз російського видання ASTRA.

Уночі в Саратові щонайменше двічі оголошували повітряну небезпеку. Місцеві мешканці публікували відео зі спалахами та звуками вибухів.

За кадром одного з очевидців OSINT-аналітики ASTRA встановили, що горить саме Саратовський НПЗ. Губернатор області попередньо повідомив про постраждалих і пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки дронів.

Саратовський НПЗ належить "Роснєфті" і є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. У 2023 році він переробив 4,8 млн тонн нафти.

Завод неодноразово опинявся під ударами українських дронів і кілька разів зупиняв роботу через пошкодження. Зокрема, за даними Reuters, так сталося у вересні 2026 року.

Саратовський НПЗ - одна з найчастіших цілей українських дронів. Попередня атака на нього сталася в ніч на 8 вересня: тоді місцеві мешканці повідомляли про вибухи і пожежу, а губернатор Роман Бусаргін визнав пошкодження цивільної інфраструктури та наявність постраждалих.

Влітку завод двічі зупиняв роботу через удари. Перший раз це сталося після атаки 8 липня, коли Сили оборони тієї ж ночі уразили ще один НПЗ, шість танкерів, аеродром "Борисоглєбськ" і кілька автомобільних мостів. У серпні підприємство зупинилося вдруге, а переробка нафти в Росії тоді впала до найнижчого рівня за понад 20 років.

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Валерій СаратовНПЗРосійська Федерація