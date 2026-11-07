У Саратові лунали вибухи, після атаки дронів спалахнув місцевий НПЗ

Уночі в Саратові щонайменше двічі оголошували повітряну небезпеку. Місцеві мешканці публікували відео зі спалахами та звуками вибухів.

За кадром одного з очевидців OSINT-аналітики ASTRA встановили, що горить саме Саратовський НПЗ. Губернатор області попередньо повідомив про постраждалих і пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки дронів.

Саратовський НПЗ належить "Роснєфті" і є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. У 2023 році він переробив 4,8 млн тонн нафти.

Завод неодноразово опинявся під ударами українських дронів і кілька разів зупиняв роботу через пошкодження. Зокрема, за даними Reuters, так сталося у вересні 2026 року.