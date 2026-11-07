В Саратове раздавались взрывы, после атаки дронов вспыхнул местный НПЗ

Ночью в Саратове, по меньшей мере, дважды объявляли воздушную опасность. Местные жители публиковали видео со вспышками и звуками взрывов.

За кадром одного из очевидцев OSINT-аналитики ASTRA установили, что горит именно Саратовский НПЗ. Губернатор области предварительно сообщил о пострадавших и повреждении гражданской инфраструктуры в результате атаки дронов.

Саратовский НПЗ принадлежит "Роснефти" и является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В 2023 году он переработал 4,8 млн. тонн нефти.

Завод неоднократно оказывался под ударами украинских дронов и несколько раз останавливал работу из-за повреждений. В частности, по данным Reuters, это произошло в сентябре 2026 года.