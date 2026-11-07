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В Саратове раздавались взрывы, после атаки дронов вспыхнул местный НПЗ

07:51 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
В Саратове раздавались взрывы, после атаки дронов вспыхнул местный НПЗ Фото: пожарные МЧС России (t.me/GUmchs62)
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В ночь на 7 ноября после атаки беспилотников вспыхнул пожар на Саратовском НПЗ "Роснефть". В городе по меньшей мере дважды звучали сирены, очевидцы сообщали о вспышках и взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-анализ российского издания ASTRA.

Ночью в Саратове, по меньшей мере, дважды объявляли воздушную опасность. Местные жители публиковали видео со вспышками и звуками взрывов.

За кадром одного из очевидцев OSINT-аналитики ASTRA установили, что горит именно Саратовский НПЗ. Губернатор области предварительно сообщил о пострадавших и повреждении гражданской инфраструктуры в результате атаки дронов.

Саратовский НПЗ принадлежит "Роснефти" и является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В 2023 году он переработал 4,8 млн. тонн нефти.

Завод неоднократно оказывался под ударами украинских дронов и несколько раз останавливал работу из-за повреждений. В частности, по данным Reuters, это произошло в сентябре 2026 года.

Саратовский НПЗ - одна из самых частых целей украинских дронов. Предыдущая атака на него произошла в ночь на 8 сентября: местные жители сообщали о взрывах и пожаре, а губернатор Роман Бусаргин признал повреждение гражданской инфраструктуры и наличие пострадавших.

Летом завод дважды останавливал работу из-за ударов. Первый раз это произошло после атаки 8 июля, когда Силы обороны в ту же ночь поразили еще один НПЗ, шесть танкеров, аэродром "БорисоГлебск" и несколько автомобильных мостов. В августе предприятие остановилось во второй раз, а переработка нефти в России тогда упала до самого низкого уровня более чем за 20 лет.

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