Сарана вже в Києві? Мешканці столиці діляться фото перших шкідників

Сарана добралась до столиці?

25 липня у телеграм-каналах та соцмережах почали публікувати фото та відео сарани, яка начебто добралась до Києва. Раніше шкідник масово атакував південь України.

Зокрема сарану помітили на Троєщині та Оболоні. Напередодні ввечері були повідомлення про шкідника від жителів Бучанського району. Водночас від Держпродспоживслужба Києва поки не робила офіційних заяв щодо цього.

Днями відомство заявляло, що за останні 5 років розвиток саранових на території Київської області проходив на дуже низькому рівні (нестадні форми), шкодочинність шкідника на посівах сільськогосподарських культур не проявлялась.

"Проте враховуючи зміни клімату за останні роки в сторону потепління, та підтверджену циклічність масового розмноження саранових, яке відповідає 11- річному циклу сонячної активності, від нашестя сарани ніхто не застрахований", - пояснили у Держпродспоживслужби Київської області 23 липня.

Також там заявили, що у разі появи шкідників на присадибних ділянках чи полях потрібно провести винищувальні заходи за допомогою побутових оприскувачів засобами захисту рослин, дозволеними для роздрібного продажу та використання населенням.

РБК-Україна звернулась із запитом до Держпродспоживслужби у Київській області щодо ситуації у регіоні, поки чекаємо відповіді.

Жителі столиці публікують фото сарани (скриншот)

Сарани атакує Україну

Нашестя сарани в Україні вперше зафіксували 15-20 липня у Кушугумській територіальній громаді на Запоріжжі. Вже у перші дні шкідник охопив близько 2991,6 га в області. Пізніше сарану зафіксували у Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. Також були повідомлення від жителів Вінничини про рої, але влада офіційно це не підтверджувала.

"Наразі важливо посилити інформаційно-роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед населення у всіх регіонах, адже для недопущення розвитку саранових достатньо вчасно проводити обробку угідь різного призначення. Також нагадую про необхідність тісної взаємодії з ОВА, ДСНС тощо, адже боротьба з сараною - це наша спільна справа", - заявив заступник Голови Держпродспоживслужби, Головного державного фітосанітарного інспектора України Вадим Чайковський.

Чому шкідник активізувався

Сарана зазвичай живе осередками та лише за певних кліматичних умов може утворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази.

"Висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій сприяють розвитку цього шкідника. Також вагомою причиною виникнення поточної ситуації в Херсонській та Запорізькій областях є екоцид РФ - руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій", - пояснили в Держпродспоживслужбі.

Ще однією причиною масового поширення сарани може бути те, що люди знищили її природних ворогів. Це дозволяє їй безперешкодно розмножуватись.

Які загрози несе сарана

Сарана становить серйозну загрозу для сільського господарства. Вона поїдає майже всі зелені культури, однак найбільше шкоди завдає злаковим - кукурудзі, пшениці, просу. Рої здатні долати до 300 км на день на висоті до 600 метрів. Тисяча особин на 1 кв. м можуть знищити до 30 кілограмів рослинності.

У Держпродспоживслужбі закликають фермерів і місцевих жителів негайно повідомляти фітосанітарних інспекторів у разі виявлення шкідника. Зволікання може коштувати врожаю.

Особливо уважними варто бути у зонах ризику - на необроблених ділянках, багаторічних травах та пасовищах біля полів. Фахівці радять починати боротьбу із сараною ще на ранніх етапах: коли на квадратному метрі з’являються 2-5 личинок стадного виду або 10-15 нестадних.

За оцінками Держпродспоживслужби, залежно від масштабу зараження, аграрії можуть втратити від чверті до 100% врожаю. Разом із тим, зараз основне джерело живлення сарани - очерет і дикорослі трави. Промислові посіви поки не зазнали суттєвих втрат, наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що стаття 18 закону "Про захист рослин" зобов'язує усі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності самостійно та за власний рахунок проводити профілактичні та знищувальні заходи у разі виявлення вогнищ сарани на своїх територіях.

Бізнес на сарані

Після масового поширення сарани у Запоріжжі в інтернеті почали з'являтись оголошення про продаж комах. Їх використовують як корм для рептилій та деяких птахів, а також як наживку для сома. Вартість коливається від 9 до 15 гривень за штуку.

Водночас деякі експерти застерігають від таких покупок, оскільки зараз проводять масову хімічну обробку від шкідника, тож вони можуть бути небезпечними для тварин.

Оголошення про продаж сарани (скриншот)