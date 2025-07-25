Саранча уже в Киеве? Жители столицы делятся фото первых вредителей

Саранча добралась до столицы?

25 июля в телеграмм-каналах и соцсетях начали публиковать фото и видео саранчи, которая якобы добралась до Киева. Ранее вредитель массово атаковал юг Украины.

В частности саранчу заметили на Троещине и Оболони. Накануне вечером были сообщения о вредителе от жителей Бучанского района. В то же время Госпродпотребслужба Киева пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

На днях ведомство заявляло, что за последние 5 лет развитие саранчовых на территории Киевской области проходило на очень низком уровне (нестадные формы), вредоносность вредителя на посевах сельскохозяйственных культур не проявлялась.

"Однако учитывая изменения климата за последние годы в сторону потепления, и подтвержденную цикличность массового размножения саранчовых, которое соответствует 11-летнему циклу солнечной активности, от нашествия саранчи никто не застрахован", - пояснили в Госпродпотребслужбе Киевской области 23 июля.

Также там заявили, что в случае появления вредителей на приусадебных участках или полях нужно провести истребительные мероприятия с помощью бытовых опрыскивателей средствами защиты растений, разрешенными для розничной продажи и использования населением.

РБК-Украина обратилась с запросом в Госпродпотребслужбу в Киевской области по поводу ситуации в регионе, пока ждем ответа.

Жители столицы публикуют фото саранчи (скриншот)

Саранча атакует Украину

Нашествие саранчи в Украине впервые зафиксировали 15-20 июля в Кушугумской территориальной громаде в Запорожье. Уже в первые дни вредитель охватил около 2991,6 га в области. Позже саранчу зафиксировали в Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. Также были сообщения от жителей Винницкой области о рое, но власть официально это не подтверждала.

"Сейчас важно усилить информационно-разъяснительную и просветительскую работу среди населения во всех регионах, ведь для недопущения развития саранчовых достаточно вовремя проводить обработку угодий различного назначения. Также напоминаю о необходимости тесного взаимодействия с ОВА, ГСЧС и т.д., ведь борьба с саранчой - это наше общее дело", - заявил заместитель главы Госпродпотребслужбы, Главного государственного фитосанитарного инспектора Украины Вадим Чайковский.

Почему вредитель активизировался

Саранча обычно живет роями и только при определенных климатических условиях может образовывать плотные группы, которые перемещаются в поисках кормовой базы.

"Высокая температура воздуха, длительная засуха и наличие заброшенных земель вблизи зоны боевых действий способствуют развитию этого вредителя. Также весомой причиной возникновения текущей ситуации в Херсонской и Запорожской областях является экоцид РФ - разрушение Каховской ГЭС и ведение боевых действий", - пояснили в Госпродпотребслужбе.

Еще одной причиной массового распространения саранчи может быть то, что люди уничтожили ее естественных врагов. Это позволяет ей беспрепятственно размножаться.

Какие угрозы несет саранча

Саранча представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Она поедает почти все зеленые культуры, однако наибольший вред наносит злаковым - кукурузе, пшенице, просу. Рои способны преодолевать до 300 км в день на высоте до 600 метров. Тысяча особей на 1 кв. м могут уничтожить до 30 килограммов растительности.

В Госпродпотребслужбе призывают фермеров и местных жителей немедленно сообщать фитосанитарным инспекторам в случае обнаружения вредителя. Промедление может стоить урожая.

Особенно внимательными стоит быть в зонах риска - на необработанных участках, многолетних травах и пастбищах возле полей. Специалисты советуют начинать борьбу с саранчой еще на ранних этапах: когда на квадратном метре появляются 2-5 личинок стадного вида или 10-15 нестадных.

По оценкам Госпродпотребслужбы, в зависимости от масштаба заражения, аграрии могут потерять от четверти до 100% урожая. Вместе с тем, сейчас основной источник питания саранчи - камыш и дикорастущие травы. Промышленные посевы пока не понесли существенных потерь, отметили в ведомстве.

Напомним, что статья 18 закона "О защите растений" обязывает все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности самостоятельно и за свой счет проводить профилактические и уничтожающие мероприятия в случае выявления очагов саранчи на своих территориях.

Бизнес на саранче

После массового распространения саранчи в Запорожье в интернете начали появляться объявления о продаже насекомых. Их используют как корм для рептилий и некоторых птиц, а также как наживку для сома. Стоимость колеблется от 9 до 15 гривен за штуку.

В то же время некоторые эксперты предостерегают от таких покупок, поскольку сейчас проводят массовую химическую обработку от вредителя, поэтому они могут быть опасными для животных.

Объявление о продаже саранчи (скриншот)