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Саранча атакует Запорожье. Что будет с урожаем и есть ли угроза для других регионов

Запорожье, Среда 23 июля 2025 12:56
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Саранча атакует Запорожье. Что будет с урожаем и есть ли угроза для других регионов Нашествие саранчи в Запорожье (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Нынешняя жара и длительное отсутствие осадков создали благоприятные условия для активного развития саранчовых. Одна из первых вспышек зафиксирована на территории Кушугумской громады вблизи Запорожья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области в Facebook.

Сарана заполонила Запорожье

Специалисты управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области проводят постоянный мониторинг территорий с отбором образцов на наличие особо опасных вредителей.

"В течение 19-20 июля 2025 года зафиксирована массовая миграция скоплений саранчи перелетной по всей плавневой зоне Кушугумской территориальной громады, а также в Коммунарском районе города Запорожье", - говорится в сообщении.

Из-за стремительного и непредсказуемого перемещения саранчи на территории Коммунарского района ввели особый режим защиты растений. Под защиту попала площадь в 6110 гектаров.

Вредитель уже охватил около 2991,6 га в области, по состоянию на 22 июля 2025 года. Больше всего поражений зафиксировано в рекреационных зонах, на землях несельскохозяйственного назначения, а также вдоль берегов реки Днепр.

Жители Запорожья массово жалуются на саранчу, в последние дни вредителей стало так много, что они начали залетать в квартиры.

Саранча атакует Запорожье. Что будет с урожаем и есть ли угроза для других регионовЖители Запорожья жалуются на саранчу (скриншот)

Чем опасна саранча и что будет с урожаем

Саранча поедает практически все зеленые культуры, однако больше всего поражает злаки - кукурузу, просо, пшеницу. При массовом распространении насекомые способны преодолевать до 300 км в сутки на высоте до 600 метров. Тысяча особей саранчи на квадратном метре уничтожает до 30 кг растительности.

В Госпродпотребслужбе призывают аграриев и местных жителей не медлить: при обнаружении вредителя необходимо сразу обращаться к фитосанитарным инспекторам.

В зонах риска особое внимание следует уделять необработанным участкам, многолетним травам и пастбищам вблизи сельскохозяйственных культур. По профессиональным рекомендациям, меры борьбы с саранчой нужно начинать, когда обнаруживают 2-5 личинок стадных видов или 10-15 не стадных на квадратном метре.

По предварительным оценкам Госпродпотребслужбы, потери урожая в регионе могут составлять от 25 до 100%.

Добавим, что статья 18 ЗУ "О защите растений" определяет, что предприятия, учреждения, организации всех форм собственности в случае выявления очагов саранчовых на собственных территориях обязаны своевременно проводить комплекс профилактических и истребительных мероприятий собственными силами и за свой счет.

Может ли вредитель перекинуться на другие регионы

Численность саранчи выросла и в других регионах Украины, а именно: в Днепропетровской, Херсонской и на юго-западе Одесской области, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

"В Винницкой области распространение этого вредителя не отмечено, однако учитывая, что в условиях засушливой погоды ареал распространения, численность и вредоносность саранчи может возрасти. Необходимо провести комплекс профилактических мероприятий по предупреждению его распространения, в первую очередь нужно обеспечить обследование сельскохозяйственных и других угодий о наличии перелетной саранчи", - заявили в управлении 22 июля.

Добавим, что уже 23 июля в СМИ появилась информация, будто вредителя уже заметили в Винницкой области.

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