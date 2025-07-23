Саранча атакует Запорожье. Что будет с урожаем и есть ли угроза для других регионов
Нынешняя жара и длительное отсутствие осадков создали благоприятные условия для активного развития саранчовых. Одна из первых вспышек зафиксирована на территории Кушугумской громады вблизи Запорожья.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области в Facebook.
Сарана заполонила Запорожье
Специалисты управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области проводят постоянный мониторинг территорий с отбором образцов на наличие особо опасных вредителей.
"В течение 19-20 июля 2025 года зафиксирована массовая миграция скоплений саранчи перелетной по всей плавневой зоне Кушугумской территориальной громады, а также в Коммунарском районе города Запорожье", - говорится в сообщении.
Из-за стремительного и непредсказуемого перемещения саранчи на территории Коммунарского района ввели особый режим защиты растений. Под защиту попала площадь в 6110 гектаров.
Вредитель уже охватил около 2991,6 га в области, по состоянию на 22 июля 2025 года. Больше всего поражений зафиксировано в рекреационных зонах, на землях несельскохозяйственного назначения, а также вдоль берегов реки Днепр.
Жители Запорожья массово жалуются на саранчу, в последние дни вредителей стало так много, что они начали залетать в квартиры.
Жители Запорожья жалуются на саранчу (скриншот)
Чем опасна саранча и что будет с урожаем
Саранча поедает практически все зеленые культуры, однако больше всего поражает злаки - кукурузу, просо, пшеницу. При массовом распространении насекомые способны преодолевать до 300 км в сутки на высоте до 600 метров. Тысяча особей саранчи на квадратном метре уничтожает до 30 кг растительности.
В Госпродпотребслужбе призывают аграриев и местных жителей не медлить: при обнаружении вредителя необходимо сразу обращаться к фитосанитарным инспекторам.
В зонах риска особое внимание следует уделять необработанным участкам, многолетним травам и пастбищам вблизи сельскохозяйственных культур. По профессиональным рекомендациям, меры борьбы с саранчой нужно начинать, когда обнаруживают 2-5 личинок стадных видов или 10-15 не стадных на квадратном метре.
По предварительным оценкам Госпродпотребслужбы, потери урожая в регионе могут составлять от 25 до 100%.
Добавим, что статья 18 ЗУ "О защите растений" определяет, что предприятия, учреждения, организации всех форм собственности в случае выявления очагов саранчовых на собственных территориях обязаны своевременно проводить комплекс профилактических и истребительных мероприятий собственными силами и за свой счет.
Может ли вредитель перекинуться на другие регионы
Численность саранчи выросла и в других регионах Украины, а именно: в Днепропетровской, Херсонской и на юго-западе Одесской области, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.
"В Винницкой области распространение этого вредителя не отмечено, однако учитывая, что в условиях засушливой погоды ареал распространения, численность и вредоносность саранчи может возрасти. Необходимо провести комплекс профилактических мероприятий по предупреждению его распространения, в первую очередь нужно обеспечить обследование сельскохозяйственных и других угодий о наличии перелетной саранчи", - заявили в управлении 22 июля.
Добавим, что уже 23 июля в СМИ появилась информация, будто вредителя уже заметили в Винницкой области.
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