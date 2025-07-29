Саранча атакует? В Запорожье создали спецкомиссию из-за нашествия
В Запорожье на фоне потенциальной угрозы распространения саранчи была создана специальная комиссия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение городского главы.
Цель создания и основные задачи комиссии
Согласно документу, обнародованному на официальном портале Запорожского городского совета, распоряжением городского главы №152р (от 25.07.2025) была создана комиссия по "выявлению мест концентрации, размножения и распространения потенциально опасных насекомых саранчи" на территории города.
Распоряжение городского главы (скриншот: zp.gov.ua)
Отмечается, что такое решение было принято руководствуясь:
- законами Украины "О местном самоуправлении" и "О защите растений";
- государственными санитарными правилами;
- протоколом внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области (от 15 июля 2025 года).
Распоряжением городского главы было также утверждено:
- состав комиссии;
- Положение о работе комиссии (регламентирующее ее деятельность и механизмы реагирования).
Так, основными задачами комиссии были определены:
- координация деятельности исполнительных органов городского совета по выявлению и распространению саранчи на территории районов города;
- проведение мониторинга территорий районов для своевременного выявления мест концентрации, размножения, распространения и контроля численности и вредности потенциально опасных насекомых саранчи на территории города;
- предупреждение возможных потерь зеленых насаждений;
- анализ и предоставление рекомендаций относительно возможного применения методов борьбы с особо опасными вредными организмами (саранчой).
Положение о работе комиссии (скриншот: zp.gov.ua)
Контроль за выполнением распоряжения был возложен на заместителей городского головы Андрея Пятницкого и Эллу Слепян.
Ситуация с саранчой в Запорожье и области
Напомним, 11 июля 2025 года на территории Запорожской области впервые обнаружили очаг перелетной саранчи - на территории Кушугумской громады.
В Запорожье во время мониторинговых обследований города обнаружили единичные особи саранчи - в Александровском районе и очаги вредителя - в Коммунарском районе.
Уже вскоре на территории Коммунарского района Запорожья ввели особый режим защиты растений - на площади 6110 гектаров (при этом было заражено ориентировочно около 50% этой площади).
24 июля специалисты Госпродпотребслужбы провели повторное обследование в Коммунарском районе города и установили, что насекомых значительно уменьшилось.
Такая же ситуация - в Запорожском городском ботаническом саду и Национальном заповеднике "Хортица".
Между тем в Кушугумской громаде первое мониторинговое обследование состоялось 14 июля. Через 10 дней во время очередного обследования установлено уменьшение активности и численности вредителя.
По состоянию на 26 июля миграцию саранчи эксперты фиксировали в юго-восточном направлении - в сторону линии боевого соприкосновения. Обращений от аграриев по выявлению саранчи на их полях в Госпродпотребслужбу не поступало.
В Запорожской областной государственной администрации сообщали также, что в Малокатериновке, Кушугуме и Балабино провели обработку около 200 гектаров земель несельскохозяйственного назначения.
Позже, на этих же территориях, повторно обработали 27 гектаров - чтобы предотвратить возрождение саранчи. На локациях, где были проведены химические обработки, наблюдалось значительное количество мертвых насекомых.
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