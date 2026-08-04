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"Сапсан" на 500 кілометрів: що відомо про балістику, яку показали на параді ще у 2018-му

15:37 04.08.2026 Вт
3 хв
Що відомо про "Сапсан" і чому ця українська балістика досі в розробці?
aimg Лев Шевченко
"Сапсан" на 500 кілометрів: що відомо про балістику, яку показали на параді ще у 2018-му Фото: ОТРК "Сапсан" (Wikipedia)
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Українська балістична ракета "Сапсан" залишається одним із ключових напрямків української ракетної програми. Її розробку розпочали ще до повномасштабного вторгнення, а під час великої війни ракету випробували.

РБК-Україна розповідає головне про українську балістику "Сапсан".

Головне:

  • Демонстрація на параді. Ходовий макет "Сапсана" вперше показали 24 серпня 2018 року на військовому параді в Києві до Дня незалежності.
  • Заява Федорова. 15 липня 2026 року ексміністр повідомив про успішне випробування балістичної ракети з підвищеною точністю та зниженою на 30% вартістю.
  • Характеристики. Дальність ракети сягає до 500 кілометрів, маса бойової частини - близько 500 кілограмів, наведення комбіноване - інерціальне із супутниковою корекцією.
  • Балістика Fire Point. Гендиректорка компанії Ірина Терех підтвердила, що "Сапсан" паралельно з балістикою компанії домігся значного прогресу в точності й технологіях.

Що відомо про "Сапсан" і коли його показували

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" (індекс 1КР1) розробляють КБ "Південне", виробничий партнер - Павлоградський хімічний завод. Уперше публічно ходовий макет комплексу продемонстрували 24 серпня 2018 року на військовому параді в Києві з нагоди Дня незалежності України - тоді установка завершувала сухопутну колону техніки поряд із "Богданою", "Вільхою" та "Вербою".

Перший державний контракт на закупівлю "Сапсана" Міноборони уклало з КБ "Південне" у серпні 2022 року, розповідав Олександр Лієв, заступник керівника департаменту державних закупівель Міноборони у 2022–2023 роках.

У травні 2025 року, за словами голови Офісу президента Андрія Єрмака виданню The Times, комплекс уперше застосували в бойових умовах - ракета вразила російський командний пункт на відстані майже 300 кілометрів. Про активну підготовку до серійного виробництва президент Володимир Зеленський оголосив у червні 2025 року.

Дальність ракети сягає до 500 кілометрів, маса бойової частини - близько 500 кілограмів, швидкість - до 2 300 м/с. Наведення поєднує інерціальну навігацію із супутниковою корекцією, а також може використовувати оптико-електронні та радіолокаційні головки самонаведення. Є й експортна версію з дальністю до 280 кілометрів.

Що заявив Федоров і до чого тут Fire Point

15 липня 2026 року Михайло Федоров, вже ексміністр оборони, повідомив про успішне випробування балістичної ракети. За його словами, технічне завдання кардинально змінили, точність максимально підвищили, а вартість виробу знизили на 30%. Назву комплексу ексміністр не розкрив, проте, зважаючи на опис, ідеться, ймовірно, саме про "Сапсан" або про одну з балістичних розробок Fire Point.

Читайте також: Україна успішно випробувала власну балістику, - Федоров

Тему "Сапсана" прокоментувала й гендиректорка Fire Point Ірина Терех в інтерв'ю виданню TWZ, яке вийшло у серпні 2026 року. На запитання про те, чи стосувалися слова Федорова її компанії або ж державної програми "Сапсан", вона відповіла, що приблизно в той самий час випробування проводили і Fire Point, і КБ "Південне", яке працює над "Сапсаном".

За словами Терех, "Сапсан" також отримав суттєве покращення й нещодавно домігся одного з перших великих успіхів у точності та технологічному рівні - тому, як зазначила Терех, слова Федорова, ймовірно, стосувалися або обох програм одночасно, або саме "Сапсана".

Потенційні цілі для застосування ракети - ураження командних пунктів, складів боєприпасів, аеродромів та інших стратегічних об'єктів у тилу противника на відстані до 500 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що співзасновник Fire Point Денис Штілерман опублікував фото з ракетою, яке викликало нову хвилю обговорень балістичних розробок компанії.

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