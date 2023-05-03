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Сапери знищили ворожу бомбу в Запорізькій області

Фото: сапери знищили ворожу бомбу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 травня, в Запорізькій області сапери знешкодили ворожу бомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

"Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область та наражати на небезпеку жителів регіону", - заявили в ДСНС.

Так, за даними надзвичайників, після однієї з атак місцеві жителі виявили вибухонебезпечний предмет та передали інформацію до ДСНС.

Сапери ідентифікували невідомий предмет, як авіаційну бомбу ФАБ-50, вилучили її та знищили.

Нагадаємо, рятувальники пояснили українцям, які є типи протипіхотних мін та чим вони небезпечні.

Як повідомлялося, 27 квітня у Харківській області п'ятеро енергетиків підірвалися на міні, один з них загинув.

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