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Саперы уничтожили вражескую бомбу в Запорожской области

Фото: саперы уничтожили вражескую бомбу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 мая, в Запорожской области саперы обезвредили вражескую бомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

"Враг продолжает обстреливать Запорожскую область и подвергать опасности жителей региона", - заявили в ГСЧС.

Так, по данным чрезвычайников, после одной из атак местные жители обнаружили взрывоопасный предмет и передали информацию в ГСЧС.

Саперы идентифицировали неизвестный предмет как авиационную бомбу ФАБ-50, изъяли ее и уничтожили.

Напомним, спасатели объяснили украинцам, какие типы противопехотных мин и чем они опасны.

Как сообщалось, 27 апреля в Харьковской области пятеро энергетиков взорвались на мине, один из них погиб.

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