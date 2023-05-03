Саперы уничтожили вражескую бомбу в Запорожской области

"Враг продолжает обстреливать Запорожскую область и подвергать опасности жителей региона", - заявили в ГСЧС.

Так, по данным чрезвычайников, после одной из атак местные жители обнаружили взрывоопасный предмет и передали информацию в ГСЧС.

Саперы идентифицировали неизвестный предмет как авиационную бомбу ФАБ-50, изъяли ее и уничтожили.

Напомним, спасатели объяснили украинцам, какие типы противопехотных мин и чем они опасны.

Как сообщалось, 27 апреля в Харьковской области пятеро энергетиков взорвались на мине, один из них погиб.

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