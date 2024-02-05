Сапери знищили нерозірвану авіабомбу, яку РФ скинула на Харківську область (фото)

Як розповіли рятувальники, авіабомба впала на приватне подвір’я, та пошкодила забудови, проте, на щастя, не розірвалася.

"Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику поза межами населеного пункту з дотриманням правил безпеки", - пишуть рятувальники.

Фото: сапери знищили нерозірвану авіабомбу, яку РФ скинула на Харківську область (dsns.gov.ua)

Розмінування України

Нагадаємо, 2 січня вночі та вранці російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів та ракет. Тоді в одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Сапери її знешкодили.

Також рятувальники знищили у Дніпропетровській області керовану авіаційну ракету Х-59.

Детальніше про "Калібри", "Кинджали" і не тільки, та головне про ракети, якими РФ б'є по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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