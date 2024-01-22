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Сапери показали відео знищення ракети Х-59 у Дніпропетровській області

Понеділок 22 січня 2024 18:05
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Сапери показали відео знищення ракети Х-59 у Дніпропетровській області Фото: ракету Х-59 знищили у Дніпропетровській області сапери (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники знищили у Дніпропетровській області керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Як розповіли у відомстві, бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59 було виявлено на території місцевого кладовища у Дніпровському районі.

Сапери ДСНС вилучили і транспортували її до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки. До робіт було залучено 8 піротехніків та 2 одиниці спеціалізованої техніки.

Сапери показали відео знищення ракети Х-59 у Дніпропетровській області

Сапери показали відео знищення ракети Х-59 у Дніпропетровській області

Сапери показали відео знищення ракети Х-59 у Дніпропетровській області

Нагадаємо, раніше у російських авіаційних ракетах типу "Х-59" було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.

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Війна Росії проти України ДСНС Дніпропетровська область
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