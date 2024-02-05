RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Саперы уничтожили неразорванную авиабомбу, которую РФ сбросила на Харьковскую область (фото)

Фото: саперы уничтожили неразорванную авиабомбу, которую РФ сбросила на Харьковскую область (dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Россия в очередной раз атаковала приграничные населенные пункты Харьковской области. На этот раз одна из авиабомб была сброшена на поселок Большой Бурлук, она не сдетонировала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как рассказали спасатели, авиабомба упала на частный двор и повредила застройки, однако, к счастью, не разорвалась.

"Сапера ГСЧС идентифицировали неразорванный боеприпас как КАБ-250, изъяли его и уничтожили на специально подготовленной площадке за пределами населенного пункта с соблюдением правил безопасности", - пишут спасатели.

Фото: саперы уничтожили неразорванную авиабомбу, сброшенную РФ на Харьковскую область (dsns.gov.ua)

Разминирование Украины

Напомним, 2 января ночью и утром российские оккупанты пытались атаковать Украину с помощью дронов и ракет. Тогда в одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Саперы ее обезвредили.

Также спасатели уничтожили в Днепропетровской области управляемую авиационную ракету Х-59.

Детальнее о "Калибрах", "Кинжалах" и не только, но главное о ракетах, которыми РФ бьет по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС