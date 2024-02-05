Саперы уничтожили неразорванную авиабомбу, которую РФ сбросила на Харьковскую область (фото)

Как рассказали спасатели, авиабомба упала на частный двор и повредила застройки, однако, к счастью, не разорвалась.

"Сапера ГСЧС идентифицировали неразорванный боеприпас как КАБ-250, изъяли его и уничтожили на специально подготовленной площадке за пределами населенного пункта с соблюдением правил безопасности", - пишут спасатели.

Фото: саперы уничтожили неразорванную авиабомбу, сброшенную РФ на Харьковскую область (dsns.gov.ua)

Разминирование Украины

Напомним, 2 января ночью и утром российские оккупанты пытались атаковать Украину с помощью дронов и ракет. Тогда в одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Саперы ее обезвредили.

Также спасатели уничтожили в Днепропетровской области управляемую авиационную ракету Х-59.

Детальнее о "Калибрах", "Кинжалах" и не только, но главное о ракетах, которыми РФ бьет по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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