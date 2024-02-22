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Сапери знищили дві нерозірвані авіабомби, які РФ скинула на Харківську область (фото)

Фото: сапери знищили дві нерозірвані авіабомби (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Харківській області сапери знищили дві нерозірвані авіаційні бомби, які напередодні скинули російські терористи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, сьогодні сапери ДСНС знешкодили авіабомбу КАБ-250, яку напередодні росіяни скинули неподалік села Шевченкове Куп’янського району. Ворожа авіабомба впала неподалік надвірних забудов приватного сектору та не розірвалася. 

Ще одна нерозірвана авіабомба знаходилась на городі поблизу приватного подвір’я у села Катеринівка Великобурлуцької громади. Сапери ідентифікували боєприпас як КАБ-500, вилучили його і знищили на спеціальному майданчику поза межами населеного пункту.

 

Фото: сапери знищили дві нерозірвані авіабомби, які РФ скинула на Харківську область (t.me/dsns_telegram)

Робота саперів

Нагадаємо, російська армія впродовж минулої доби скинула на місто Куп'янськ 10 авіабомб ФАБ-250 та ФАБ-500 з керованими модулями планування та корекції. Дві з них не вибухнули. Сапери показали відео знешкодження.

А 2 січня вночі та вранці російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів та ракет. Тоді в одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Сапери її знешкодили.

Також рятувальники знищили у Дніпропетровській області керовану авіаційну ракету Х-59.

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