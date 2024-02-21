Сапери показали відео знешкодження ФАБів, які РФ скидає на Куп'янський район

Російська армія впродовж останньої доби скинула на місто Куп'янськ 10 авіабомб ФАБ-250 та ФАБ-500 з керованими модулями планування та корекції. Дві з них не вибухнули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У відомстві нагадали, що кожна така "розумна" авіабомба містить в собі 250 або 500 кілограмів смертоносної вибухівки. Якщо така бомба вибухає, то руйнує будинки та забирає людські життя.

"Дві авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, скинуті з російських літаків, не вибухнули. Одна з них впала у житловому районі Куп’янська у дворі багатоповерхівок. Інша керована авіабомба впала на присадибній ділянці за житловими будинками у Куп’янському районі", - сказано у повідомленні.

Луганські вибухотехніки демонтували з авіабомб детонатори та транспортували у безпечне місце для знищення.

ФАБ-500 - це розроблена в за часів СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ПКС Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба є некерованою і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.

Саме таку бомбу російські окупанти у березні 2022 року скинули на 9-поверховий житловий будинок у Харкові з авіації. Тоді вона не розірвалася, пробила дах та залишилася на технічному поверсі.

Зазначимо, що буквально 2 лютого, російський літак "втратив" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нещодавно Forbes написало, що Росія нібито стягує під Куп'янськ 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч військ. Видання заявляє, що захоплення Куп'янська - це основна мета росіян.

Водночас, за даними журналістів, кількість українських військ на зазначеній частині фронту близько 20 000 військових і сотні танків, бойових машин і гаубиць. Згодом з'явилася реакція ОВА на публікацію ЗМІ.

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