Сапери показали відео знешкодження ФАБів, які РФ скидає на Куп'янський район

Російська армія впродовж останньої доби скинула на місто Куп'янськ 10 авіабомб ФАБ-250 та ФАБ-500 з керованими модулями планування та корекції. Дві з них не вибухнули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.
У відомстві нагадали, що кожна така "розумна" авіабомба містить в собі 250 або 500 кілограмів смертоносної вибухівки. Якщо така бомба вибухає, то руйнує будинки та забирає людські життя.
"Дві авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, скинуті з російських літаків, не вибухнули. Одна з них впала у житловому районі Куп’янська у дворі багатоповерхівок. Інша керована авіабомба впала на присадибній ділянці за житловими будинками у Куп’янському районі", - сказано у повідомленні.
Луганські вибухотехніки демонтували з авіабомб детонатори та транспортували у безпечне місце для знищення.
ФАБ-500 - це розроблена в за часів СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ПКС Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба є некерованою і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.
Саме таку бомбу російські окупанти у березні 2022 року скинули на 9-поверховий житловий будинок у Харкові з авіації. Тоді вона не розірвалася, пробила дах та залишилася на технічному поверсі.
Зазначимо, що буквально 2 лютого, російський літак "втратив" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.
Нещодавно Forbes написало, що Росія нібито стягує під Куп'янськ 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч військ. Видання заявляє, що захоплення Куп'янська - це основна мета росіян.
Водночас, за даними журналістів, кількість українських військ на зазначеній частині фронту близько 20 000 військових і сотні танків, бойових машин і гаубиць. Згодом з'явилася реакція ОВА на публікацію ЗМІ.
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