Саперы показали видео обезвреживания ФАБов, сбрасываемых РФ на Купянский район

Российская армия на протяжении последних суток сбросила на город Купянск 10 авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции. Две из них не взорвались.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
В ведомстве напомнили, что каждая такая "умная" авиабомба включает в себя 250 или 500 килограммов смертоносной взрывчатки. Если такая бомба взрывается, то разрушает дома и уносит человеческие жизни.
"Две авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сброшенные с российских самолетов, не взорвались. Одна из них упала в жилом районе Купянска во дворе многоэтажек. Другая управляемая авиабомба упала на приусадебном участке за жилыми домами в Купянском районе" - говорится в сообщении.
Луганские взрывотехники демонтировали с авиабомб детонаторы и транспортировали в безопасное место для уничтожения.
ФАБ-500 – это разработанная во времена СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ПКС России. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году. Бомба неуправляема и совместима с большинством моделей советских самолетов.
Именно такую бомбу российские оккупанты в марте 2022 года сбросили на 9-этажный жилой дом в Харькове из авиации. Тогда она не разорвалась, пробила крышу и осталась на техническом этаже.
Отметим, что буквально 2 февраля российский самолет "потерял" авиабомбу ФАБ-500 во временно оккупированном городе Зимогорье Луганской области. Местных жителей эвакуировали.
Недавно Forbes написало, что Россия якобы стягивает под Купянск 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войск. Издание заявляет, что увлечение Купянска – это основная цель россиян.
В то же время, по данным журналистов, количество украинских войск на указанной части фронта около 20 000 военных и сотни танков, боевых машин и гаубиц. Впоследствии возникла реакция ОВА на публикацию СМИ.
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