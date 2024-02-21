Саперы показали видео обезвреживания ФАБов, сбрасываемых РФ на Купянский район

В ведомстве напомнили, что каждая такая "умная" авиабомба включает в себя 250 или 500 килограммов смертоносной взрывчатки. Если такая бомба взрывается, то разрушает дома и уносит человеческие жизни.

"Две авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сброшенные с российских самолетов, не взорвались. Одна из них упала в жилом районе Купянска во дворе многоэтажек. Другая управляемая авиабомба упала на приусадебном участке за жилыми домами в Купянском районе" - говорится в сообщении.

Луганские взрывотехники демонтировали с авиабомб детонаторы и транспортировали в безопасное место для уничтожения.

ФАБ-500 – это разработанная во времена СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ПКС России. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году. Бомба неуправляема и совместима с большинством моделей советских самолетов.

Именно такую бомбу российские оккупанты в марте 2022 года сбросили на 9-этажный жилой дом в Харькове из авиации. Тогда она не разорвалась, пробила крышу и осталась на техническом этаже.

Отметим, что буквально 2 февраля российский самолет "потерял" авиабомбу ФАБ-500 во временно оккупированном городе Зимогорье Луганской области. Местных жителей эвакуировали.

Ситуация на Купянском направлении

Недавно Forbes написало, что Россия якобы стягивает под Купянск 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войск. Издание заявляет, что увлечение Купянска – это основная цель россиян.

В то же время, по данным журналистов, количество украинских войск на указанной части фронта около 20 000 военных и сотни танков, боевых машин и гаубиц. Впоследствии возникла реакция ОВА на публикацию СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.