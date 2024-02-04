Forbes написав про 500 танків РФ для наступу на Куп'янськ. В ОВА відреагували

Російська Федерація нібито планує масштабний наступ на Куп'янськ та стягує туди озброєння. Однак Збройні сили України вже пів року стримують росіян та готові реагувати на будь-який розвиток подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та Forbes.

Що передувало

Сьогодні у ЗМІ поширилась інформація, що Росія нібито стягує до Куп'янська 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч війська. Видання заявляє, що захоплення Куп'янська - це основна ціль росіян.

"Шматочок Харкова був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні", - пише Forbes.

Водночас видання заявляє, що кількість українських військ на вказаній частині фронту близько 20 000 військових і сотні танків, бойових машин і гаубиць.

"Але для українців не проблема людей і транспорту. Проблема в боєприпасах. США були одним із найбільших донорів 155-міліметрових снарядів для найкращих українських гармат, а проросійські республіканці в Конгресі США припинили допомогу Україні. Відтоді щоденний запас снарядів для українських військових скоротився на дві третини - до 2000 снарядів. Водночас російські сили випускають до 10 000 снарядів за день завдяки постійним постачанням боєприпасів із Північної Кореї", - пише Forbes.

Заява Харківської ОВА

Як пояснив Синєгубов, російська армія на вказаному напрямку наступає із лютого 2022-го року. До цього часу окупанти не полишали намірів знову відвоювати визволені території, адже для них це логістично важливий напрям.

"Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАБи, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони - РФ застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї", - написав він.

Він зауважив, що вже понад півроку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, а росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності.

"Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки", - підкреслив він.

Бойові дії під Куп'янськом

Нагадаємо, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.

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