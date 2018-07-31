В САП заявили, что сотрудники НАБУ систематически разглашают данные о расследованиях

Сейчас установлены неединичные факты передачи информации

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обеспокоена систематическим разглашением сведений, которые составляют тайну досудебного расследования в уголовных процессах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что на данный момент установлены неединичные факты передачи информации, в том числе и служебных документов работниками НАБУ третьим лицам.

"В частности, одним из народных депутатов Украины, в средствах массовой информации и социальных сетях недавно распространена искаженная информация о ходе и результатах досудебного расследования отдельных уголовных производств. Освещая такие данные, народный депутат Украины подтверждает свою осведомленность выдержками из служебных документов НАБ Украины", - отмечают в САП.

В этих документах содержались сведения о лицах, субъектов хозяйствования, которые могут быть причастными к ряду преступлений и отрабатываются в рамках проведения следственных (розыскных) действий и международно-правовой помощи, а также другая информация, которая составляет тайну досудебного расследования и не подлежит разглашению.

В САП отмечают, что аналогичные случаи осуществляются систематически и касаются ряда досудебных расследований НАБУ. Они делают невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречат требованиям действующего законодательства.

"Учитывая изложенное Специализированной антикоррупционной прокуратурой по факту разглашения данных досудебного расследования, совершенного следователем, работником оперативно-розыскного органа независимо от того, принимало ли это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 387 УК Украины", - сообщают в САП.

Напомним, 26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) постановила привлечь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого к ответственности и наложить взыскание в виде выговора.

По словам члена КДКП Александра Ковальчука, такое решение комиссия приняла в ходе заседания во время рассмотрения жалобы по Холодницкому. Жалобу подали директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко.