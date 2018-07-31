У САП заявили, що працівники НАБУ систематично розголошують дані про розслідування

Наразі встановлені непоодинокі факти передання інформації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) стурбована систематичним розголошенням відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування у кримінальних провадженнях Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомляє прес-служба САП.

Зазначається, що наразі встановлені непоодинокі факти передання інформації, у тому числі і службових документів працівниками НАБУ третім особам.

"Зокрема, одним із народних депутатів України, у засобах масової інформації та соціальних мережах нещодавно поширено спотворену інформацію щодо ходу та результатів досудового розслідування окремих кримінальних проваджень. Висвітлюючи такі дані, народний депутат України підтверджує власну обізнаність витягами із службових документів НАБ України", - зазначають у САП.

У цих документах містились відомості про осіб, суб’єктів господарювання, які можуть бути причетними до низки злочинів та відпрацьовуються у межах проведення слідчих (розшукових) дій та міжнародно-правової допомоги, а також інша інформація, яка становить таємницю досудового розслідування та не підлягає розголошенню.

У САП наголошують, що аналогічні випадки здійснюються систематично та стосуються низки досудових розслідувань НАБУ. Вони унеможливлюють виконання завдань кримінального судочинства та суперечать вимогам чинного законодавства.

"З огляду на викладене Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за фактом розголошення даних досудового розслідування, вчиненого слідчим, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 387 КК України", - повідомляють у САП.

Нагадаємо, 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила притягнути керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького до відповідальності і накласти стягнення у вигляді догани.

За словами члена КДКП Олександра Ковальчука, таке рішення комісія ухвалила у ході засідання під час розгляду скарги щодо Холодницького. Скаргу подали директор НАБУ Артем Ситник та генеральний прокурор Юрій Луценко.