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В САП заявили, что им не сообщали о заседании суда по возобновлению дела Злочевского

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 14:01
Фото: Николай Злочевский (burisma.com)
Фото: Николай Злочевский (burisma.com)

В САП отметили, что выполнят указанное решение после получения полного текста постановления суда

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что им не сообщали о заседании суда по возобновлению расследования в отношении экс-главы Министерства экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление САП.

Как сообщили в САП, прокурорам не было известно о судебном заседании в отношении Злочевского и прокуроры не принимали в нем участия.

Вместе с тем, в САП отметили, что выполнят указанное решение после получения полного текста постановления суда.

Фото: решение суда о возобновлении дела в отношении Злочевского (РБК-Украина)

Напомним, ранее источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщали, что Соломенский районный суд Киева возобновил расследование в отношении Злочевского. Речь идет о незаконной выдаче чиновниками разрешений на пользование недрами компаниям, связанным со Злочевским.

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Теги публикации: Николай Злочевский, САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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