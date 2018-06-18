В САП заявили, что им не сообщали о заседании суда по возобновлению дела Злочевского

В САП отметили, что выполнят указанное решение после получения полного текста постановления суда

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что им не сообщали о заседании суда по возобновлению расследования в отношении экс-главы Министерства экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление САП.

Как сообщили в САП, прокурорам не было известно о судебном заседании в отношении Злочевского и прокуроры не принимали в нем участия.

Вместе с тем, в САП отметили, что выполнят указанное решение после получения полного текста постановления суда.

Фото: решение суда о возобновлении дела в отношении Злочевского (РБК-Украина)

Напомним, ранее источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщали, что Соломенский районный суд Киева возобновил расследование в отношении Злочевского. Речь идет о незаконной выдаче чиновниками разрешений на пользование недрами компаниям, связанным со Злочевским.