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Суд в Киеве возобновил расследование в отношении экс-главы Минэкологии Злочевского

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 16:25
Фото: Николай Злочевский (burisma.com)
Фото: Николай Злочевский (burisma.com)

Речь идет о незаконной выдаче чиновниками разрешений на пользование недрами компаниям, связанным со Злочевским

Соломенский районный суд Киева возобновил расследование в отношении экс-главы Министерства экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Так, на данный момент, по решению суда, решение прокурора о закрытии дела о незаконной выдаче чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанным со Злочевским, отменено.

Фото: решение суда о возобновлении дела по Злочевскому (РБК-Украина)

Напомним, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщал о закрытии дела в отношении Злочевского, соответствующее решение было принято САП в августе 2017 года. По словам Холодницького, органом следствия не было доказано факта преступления: не добыто достаточных данных как для объявления подозрения, так и для завершения производства.

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Теги публикации: Киев, Николай Злочевский, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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