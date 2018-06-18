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У САП заявили, що їм не повідомляли про засідання суду щодо відновлення справи Злочевського

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 14:01
Фото: Микола Злочевський (burisma.com)
Фото: Микола Злочевський (burisma.com)

У САП зазначили, що виконають вказане рішення після отримання повного тексту ухвали суду

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) заявили, що їм не повідомляли про засідання суду щодо відновлення розслідування щодо екс-глави Міністерства екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву САП.

Як повідомили у САП, прокурорам не було відомо про судове засідання щодо Злочевського і прокурори не брали участі у ньому.

Разом з тим, у САП зазначили, що виконають вказане рішення після отримання повного тексту ухвали суду.

Фото: рішення суду щодо відновлення справи щодо Злочевського (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомляли, що Солом'янський районний суд Києва відновив розслідування щодо Злочевського. Мова йде про незаконну видачу чиновниками дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним із Злочевським.

Суд у Києві відновив розслідування щодо екс-глави Мінекології Злочевського Суд продовжив на 2 місяці процесуальні зобов'язання Насірова
Теги публікації: Николай Злочевский, САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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