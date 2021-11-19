САП завершила расследование по делу брата главы ОАСК Вовка

Специальная антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу о попытке подкупа судей ОАСК двумя адвокатами. Среди фигурантов которой Юрий Зонтов - брат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.
"18 ноября 2021 года прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении адвоката - бывшего сотрудника Службы внешней разведки Украины и его сообщника, который также осуществляет адвокатскую деятельность, они подозреваются в завладении мошенническим путем денежными средствами в особо крупном размере, а также подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК", - говорится в сообщении.
Указано, что по состоянию на сегодня материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления.
После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в начале апреля следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в ОАСК в деле о коррупции, в котором, по данным следствия, был замешан Юрий Зонтов.
В частности, его с другим адвокатом разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье.
Отметим, еще весной Зонтова уволили из Службы внешней разведки.
Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева отказался привлечь его к ответственности Зонтова за халатное отношение к службе
Ему инкриминировали незаконное совмещение работы в Службе внешней разведки и статуса адвоката.