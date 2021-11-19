САП завершила расследование по делу брата главы ОАСК Вовка

Специальная антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу о попытке подкупа судей ОАСК двумя адвокатами. Среди фигурантов которой Юрий Зонтов - брат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

"18 ноября 2021 года прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении адвоката - бывшего сотрудника Службы внешней разведки Украины и его сообщника, который также осуществляет адвокатскую деятельность, они подозреваются в завладении мошенническим путем денежными средствами в особо крупном размере, а также подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК", - говорится в сообщении.

Указано, что по состоянию на сегодня материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.