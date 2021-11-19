САП завершила розслідування у справі брата голови ОАСК Вовка

Спеціальна антикорупційна прокуратура завершила розслідування у справі щодо спроби підкупу суддів ОАСК двома адвокатами. Серед фігурантів якої Юрій Зонтов - брат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.
"18 листопада 2021 року прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно адвоката - колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки України та його спільника, який також здійснює адвокатську діяльність, які підозрюються у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, а також підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що станом на сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, на початку квітня слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, був замішаний Юрій Зонтов.
Зокрема, його з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді.
Зазначимо, ще навесні Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.
Пізніше стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва відмовився притягнути його до відповідальності Зонтова за недбале ставлення до служби
Йому інкримінували незаконне суміщення роботи в Службі зовнішньої розвідки і статусу адвоката.