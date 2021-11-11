Работал в разведке и был адвокатом. Брата Вовка не накажут за совмещение должностей
Шевченковский районный суд Киева отказался привлечь к ответственности Юрия Зонтова - брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка - за халатное отношение к службе. Ему инкриминировали незаконное совмещение работы в Службе внешней разведки и статуса адвоката.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.
Из них следует, что майор юстиции запаса Юрий Зонтов был зачислен в Службу внешней разведки 15 января 2019 года. Он поступил на военную службу и занял должность замначальника Управления технического вооружения и специальных исследований.
В апреле текущего года Зонтова задержали детективы НАБУ по подозрению в предоставлении судье взятки 100 тысяч долларов. Он был арестован.
При обыске у него обнаружили удостоверение адвоката. Но, согласно действующего законодательства, военная служба не совместима с деятельностью адвоката. Учитывая это, прокуратура составила на Зонтова протокол по ст. 172-15 (халатное отношение к военной службе) Кодекса административных нарушений. По этой статье ему грозило наказание в виде штрафа до 48,5 тысяч гривен или до 10 суток гауптвахты.
Защита обвиняемого в свою очередь заявила, что он не вел адвокатскую деятельность, пока работал в разведке. К тому же, обвинение не предоставило доказательств, в чем именно заключалась халатное отношение к военной службе сотрудника СВР.
Суд согласился с доводами защиты и закрыл дело, не установив в действиях Зонтова состава правонарушения.
По делу о взяточничестве досудебное расследование еще продолжается. Брат главы ОАСК остается под стражей в СИЗО с альтернативой внесения залога 9 млн гривен.
Напомним, еще весной Зонтова уволили из Службы внешней разведки.
Как заявляли в НАБУ, его с другим адвокатом разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье.