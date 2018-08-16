САП затягивает рассмотрение жалобы НАБУ относительно закрытия дела Авакова

В НАБУ решения по поводу результатов рассмотрения жалобы не поступало

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) затягивает принятие решения по поводу жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии подозрений сыну министра внутренних дел Александру Авакову, а также экс-заместителю министра Сергею Чеботарю. Об этом передает издание "Слово и дело" со ссылкой на информацию, предоставленной НАБУ.

В частности, в НАБУ отметили, что по состоянию на 6 августа решение по поводу результатов рассмотрения жалобы в данном уголовном производстве к детективам НАБУ не поступало.

Аналогичная информация, но по состоянию на 15 августа, содержится и в ответе НАБУ на запрос юриста Центра противодействия коррупции.

"Согласно ч. 1 ст. 313 УПК Украины, руководитель САП Назар Холодницкий или его первый заместитель Максим Грищук должны были принять решение на протяжении трех дней, однако так и не сделали этого", - отмечает издание.

Кроме того, как сообщается, НАБУ направляло аналогичную жалобу в адрес генерального прокурора Юрия Луценко, однако он вообще отказал рассматривать ее по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро 3 июля 2018 года направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру жалобу на постановление прокурора о закрытии дела в части подозрения Александру Авакову и Сергею Чеботарю, которые причастны к хищению 14,5 млн гривен при закупке рюкзаков для нужд Национальной гвардии.

Отмечалось, что САП не предоставила материалов, подтверждающих правовые основания прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу.

Ранее САП объяснила закрытие расследование в отношении Александра Авакова, сына министра МВД Арсена Авакова, и Сергея Чеботаря, экс-заместителя министра внутренних дел, тем, что они не знали о плохом качестве рюкзаков.

В свою очередь, в НАБУ назвали непонятным решение САП о закрытии "дела рюкзаков" в части подозрения Авакову и Чеботарю.

Также ранее НАБУ обнародовало детали расследования дела сына Авакова.

По данным следствия, в 2015 году Александр Аваков и Чеботарь организовали закупку рюкзаков для МВД Украины по цене, которая была существенно выше среднерыночной. Товар не был поставлен вовремя и не отвечал требованиям. В частности, МВД подписало договор на покупку рюкзаков по цене 2899 гривен за штуку, а общая сумма составила 14,5 млн гривен. По выводам экспертизы, стоимость поставленного рюкзака составляет 555 гривен.