"Дело рюкзаков": НАБУ обжаловало постановление САП о закрытии дел

САП не предоставила материалов, подтверждающих правовые основания прекращения производства

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 3 июля 2018 года направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) жалобу на постановление прокурора о закрытии дела в части подозрения Александру Авакову и Сергею Чеботарю, которые причастны к хищению 14,5 млн гривен при закупке рюкзаков для нужд Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что по состоянию на 18:00 часов 13 июля САП не предоставила материалов, подтверждающих правовые основания прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу.

Отмечено, что жалоба адресована руководителю САП Назару Холодницкому.

В НАБУ отметили, что Холодницкий должен рассмотреть жалобу и принять решение в течение трех дней с момента ее получения.

Следствие считает, что в ходе досудебного расследования получено достаточно доказательств, которые свидетельствуют о причастности экс-чиновника МВД и близкого родственника главы этого министерства к хищению средств.

Напомним, ранее САП объяснила закрытие расследование в отношении Александра Авакова, сына министра МВД Арсена Авакова, и Сергея Чеботаря, экс-заместителя министра внутренних дел, тем, что они не знали о плохом качестве рюкзаков.