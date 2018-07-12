НАБУ назвало "незрозумілим" рішення САП про закриття "справи рюкзаків"

Після завершення розслідування "справи рюкзаків" САП почала все заново

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про закриття кримінального провадження стосовно двох ключових підозрюваних у "справі рюкзаків" є незрозумілим і непослідовним. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

У Бюро повідомили, що інформацію про закриття кримінального провадження стосовно підозрюваних екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та фізичної особи-близького родича очільника МВС України - Олександра Авакова, сина Арсена Авакова, 11 липня повідомив детективу НАБУ прокурор САП Василь Кричун.

"Щодо третього підозрюваного, представника фірми-переможця, яка мала поставити ці рюкзаки, то він висунув версію про одноосібне вчинення кримінального правопорушення", - зазначили в НАБУ.

На думку детективів НАБУ, таке рішення САП "є незрозумілим і непослідовним", оскільки у квітні 2018 року детективи Бюро разом із прокурорами САП прийняли рішення про те, що усі докази здобуто і відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

"Після цього на вимогу прокурорів детективи підготували об’ємний реєстр та обвинувальний акт стосовно всіх трьох підозрюваних, які потрібні лише у випадку скерування до суду", - уточнили в НАБУ.

У вівторок, 10 липня у ЄРДР з'явилася відмітка прокурора САП про відновлення досудового розслідування у "справі рюкзаків", яка перебувала вже на стадії ознайомлення з матеріалами.

"Зазначимо, що за майже місяць до того, 12 червня, детективи НАБУ подали до суду клопотання про обмеження сторони захисту у термінах ознайомлення із матеріалами справи. Прокурор САП дане клопотання тоді не підтримав, відтак детективи подали його самостійно. Наразі це клопотання досі не розглянуто", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що САП закриває провадження стосовно фігурантів так званої "справи рюкзаків" Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.