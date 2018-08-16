САП затягує розгляд скарги НАБУ щодо закриття справи Авакова

У НАБУ рішення щодо результатів розгляду скарги не надходило

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) затягує ухвалення рішення з приводу скарги Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про закриття підозр синові міністра внутрішніх справ Олександру Авакову, а також екс-заступнику міністра Сергію Чеботарю. Про це передає видання "Слово і діло" з посиланням на інформацію, наданої НАБУ.

Зокрема, в НАБУ зазначили, що станом на 6 серпня рішення щодо результатів розгляду скарги у даному кримінальному провадженні до детективів НАБУ не надходило.

Аналогічна інформація, але станом на 15 серпня, міститься і у відповіді НАБУ на запит юриста Центру протидії корупції.

"Відповідно до ч. 1 ст. 313 КПК України, керівник САП Назар Холодницький або його перший заступник Максим Грищук повинні були прийняти рішення протягом трьох днів, однак так і не зробили цього", - зазначає видання.

Крім того, як повідомляється, НАБУ направляло аналогічну скаргу на адресу генерального прокурора Юрія Луценка, однак він взагалі відмовив розглядати її по суті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро 3 липня 2018 року направило в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру скаргу на постанову прокурора про закриття справи в частині підозри Олександру Авакову і Сергію Чеботарю, які причетні до розкрадання 14,5 млн гривень при закупівлі рюкзаків для потреб Національної гвардії.

Зазначалося, що САП не надала матеріалів, що підтверджують правові підстави припинення провадження щодо двох ключових підозрюваних у справі.

Раніше САП пояснила закриття розслідування відносно Олександра Авакова, сина міністра МВС Арсена Авакова, і Сергія Чоботаря, екс-заступника міністра внутрішніх справ, тим, що вони не знали про погану якість рюкзаків.

У свою чергу, НАБУ назвали незрозумілим рішення САП про закриття "справи рюкзаків" в частині підозри Авакову і Чеботарю.

Також раніше НАБУ оприлюднив деталі розслідування справи сина Авакова.

За даними слідства, в 2015 році Олександр Аваков і Чоботар організували закупівлю рюкзаків для МВС України за ціною, яка була істотно вище середньоринкової. Товар, не був поставлений вчасно і не відповідав вимогам. Зокрема, МВС підписало договір на купівлю рюкзаків за ціною 2899 гривень за штуку, а загальна сума склала 14,5 млн гривень. За висновками експертизи, вартість поставленого рюкзака становить 555 гривень.