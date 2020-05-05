ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВАКС поручил обеспечить Онищенко бесплатным адвокатом

Новости » Политика     05.05.2020 - 18:52
ВАКС поручил обеспечить Онищенко бесплатным адвокатом
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Суд не может начать подготовительное заседание по делу Онищенко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поручил назначить бесплатных адвокатов бывшему нардепу Александру Онищенко, подозреваемому в организации "газовых схем", и его сообщнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВАКС.

Сообщается, что сегодня в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное заседание в деле по обвинению Онищенко, но заседание перенесли в связи с неявкой трех защитников.

"Причины неявки коллегия судей ВАКС признала неуважительными и поручила Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым. Следующее заседание запланировано на 10:00 6 мая 2020", - говорится в сообщении.

Отметим, 21 января ВАКС разрешил осуществлять специальное судебное производство по делу Онищенко. Другими словам, суд решил рассматривать дело заочно, без присутствия обвиняемых.

Напомним, бывший нардеп находится в Германии, и немецкие органы до сих пор не приняли решение о его экстрадиции в Украину.

Онищенко обвиняется в организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность, однако он скрылся за границей. Осенью 2019 года Онищенко проиграл все судебные процессы в Испании и испанские власти вынесли решение о его экстрадиции. После этого он выехал в Германию, где был задержан по запросу украинской стороны. Его экстрадиция в Украину ожидалась до мая.

САП проверяет наличие российского паспорта у Онищенко
Новости Украины Александр Онищенкоадвокатгазовые схемы
News
On Top