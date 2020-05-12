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Дело Онищенко назначено к рассмотрению, заочный процесс стартует 13 мая

Новости » Политика     12.05.2020 - 16:01
Дело Онищенко назначено к рассмотрению, заочный процесс стартует 13 мая
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

ВАКС начнет рассматривать "газовое дело" завтра  

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил дело Александра Онищенко (бывшего нардепа) к рассмотрению по сути, судебный процесс начнется 13 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что сегодня в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по так называемому "газовому делу" Онищенко и его финансового директора.

Также сообщается, ВАКС закрыл уголовное производство в части фиктивного предпринимательства, поскольку статья была декриминализована. На сегодня Онищенко инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов) и так далее.

"По результатам подготовительного заседания суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу. Дата заседания - 10:00 13 мая 2020", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВАКС поручил обеспечить Онищенко бесплатным адвокатом, поскольку его защитники игнорировали заседания суда, чем срывали подготовительное заседание.

Онищенко обвиняется в организации "газовых схем". На сегодня он находится в Германии, где задержан по запросу украинской стороны. Однако немецкая сторона до сих пор не вынесла решение о его экстрадиции. Онищенко покинул страну летом 2016 года.

Теги Новости Украины Александр Онищенкоантикоррупционный судгазовое дело
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