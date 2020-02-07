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Германия может экстрадировать Онищенко до мая, - Холодницкий

Новости » Общество     07.02.2020 - 15:34
Германия может экстрадировать Онищенко до мая, - Холодницкий
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Онищенко передадут повестку в рамках международной правовой помощи

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) направит в Германию повестку бывшему народному депутату Александру Онищенко. Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, это будет сделано "в рамках международной правовой помощи".

"Следующее заседание отложено на май… Надеемся, что до этого времени уже господин Онищенко будет экстрадирован и отпадет надобность в заочном преследовании", - сказал Холодницкий.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд попросил немецкие органы вручить экс-нардепу Александру Онищенко повестку на судебное заседание. На сегодня суд также ждет решения Германии о его экстрадиции. Подготовительное судебное заседание по делу Онищенко назначено на 10:00 4 мая.

Также РБК-Украина сообщало, что коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокуроров об осуществлении специального судебного заседания в отношении Александра Онищенко. 29 ноября бывшего народного депутата по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Германии.

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Новости Украины Александр ОнищенкоНазар ХолодницкийСАП
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