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САП снова просит арестовать экс-нардепа Микитася

Новости » Политика     08.05.2020 - 17:41
САП снова просит арестовать экс-нардепа Микитася
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

САП подала соответствующее ходатайство в ВАКС

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова просит изменить меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, которого подозревают в деле о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу САП в Facebook.

По данным САП, 8 мая прокурор подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об изменении меры пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.

Отмечается, что Микитась до сих пор не уплатил залог в размере 100 млн гривен, который был определен Апелляционной палатой ВАКС.

"Учитывая грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения", - пояснили в САП.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС отказался арестовывать бывшего президента "Укрбуда" и экс-нардепа Максима Микитася. Суд отказал прокурору САП в избрании Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, ВАКС взыскал в пользу государства 30 млн гривен залога, внесенного бывшим народным депутатом Максимом Микитасем. Это был первый в истории страны случай взыскания залогов такого размера.

Теги Новости Украины арестМикитасьСАП
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