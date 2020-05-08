САП знову просить арештувати екс-нардепа Микитася

Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

САП подала відповідне клопотання до ВАКС

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) знову просить змінити запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю, якого підозрюють у справі про заволодіння майном Національної гвардії в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку САП у Facebook.

За даними САП, 8 травня прокурор подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу Микитасю на тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.

Зазначається, що Микитась досі не сплатив заставу в розмірі 100 млн гривень, яка була визначена Апеляційною палатою ВАКС.

"Зважаючи на грубе порушення умов запобіжного заходу, прокурор звернувся до суду з вимогою змінити колишньому депутату запобіжний захід", - пояснили в САП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС відмовився заарештовувати колишнього президента "Укрбуду" та екс-нардепа Максима Микитася. Суд відмовив прокурору САП в обранні Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, ВАКС стягнув на користь держави 30 млн гривень застави, внесеної колишнім народним депутатом Максимом Микитасем. Це був перший в історії країни випадок стягнення застав такого розміру.