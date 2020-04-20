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ВАКС отказался арестовывать Микитася

Новости » Политика     20.04.2020 - 16:27
ВАКС отказался арестовывать Микитася
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

На аресте настаивала сторона обвинения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался арестовывать бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася в деле о злоупотреблениях недвижимостью Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание.

Так, суд отказал прокурору Специальной антикоррупционной прокуратуры в применении к бывшему нардепу Микитася меры пресечения в виде содержания под стражей.

При этом Микитась в течение 5 дней так и не внес залог в размере 100 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС взыскал с экс-нардепа Микитася 80 млн гривен за нарушение условий выхода под залог. Также к Микитасю была применена мера пресечения в виде залога в 100 млн гривен с возложением определенных обязанностей.

Как известно, Микитася подозревают в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим. Подозревают, что подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за НГУ, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центральной части Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.

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