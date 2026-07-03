Тищенку просять арешт у справі про кол-центри, але з альтернативою застави

Раніше РБК-Україна розповідало, як та коли нардепу Тищенку оголосили підозру у хабарі та відмиванні мільйонів.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Також ми писали, що внесено всю суму застави у розмірі 150 млн гривень за ексміністра енергетики Германа Галущенка.