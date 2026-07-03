Тищенку просять арешт у справі про кол-центри, але з альтернативою застави

3 липня Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народному депутату України Миколі Тищенку. САП добивається арешту з альтернативою застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС.
Напередодні НАБУ та САП повідомили Тищенку про підозру у вимаганні неправомірної вигоди, легалізації коштів і внесенні недостовірних відомостей до декларації.
За версією слідства, у серпні 2023 року депутат, прикриваючись публічною "боротьбою" з мережею кол-центрів, вимагав 1 млн доларів у людини, яку вважав організатором такого бізнесу.
За вказану суму він нібито обіцяв "вирішити питання" щодо діяльності кол-центрів.
Крім того, за даними слідства, Тищенко легалізував 12,6 млн гривень, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.
Надалі він задекларував ці кошти як дохід, чим, на думку слідчих, умисно вніс до декларації завідомо неправдиві відомості.
3 липня Вищий антикорупційний суд обирає Тищенку запобіжний захід. САП просить для нардепа арешт з альтернативою застави.
"Просимо обрати йому (Миколі Тищенку - ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу - визначити розмір застави у розмірі понад 19 млн гривень", - заявив прокурор САП Сергій Подгорець.
Раніше РБК-Україна розповідало, як та коли нардепу Тищенку оголосили підозру у хабарі та відмиванні мільйонів.
Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Також ми писали, що внесено всю суму застави у розмірі 150 млн гривень за ексміністра енергетики Германа Галущенка.