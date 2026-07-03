Тищенко просят арест по делу о колл-центрах, но с альтернативой залога

Накануне НАБУ и САП сообщили Тищенко о подозрении в требовании неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

По версии следствия, в августе 2023 года депутат, прикрываясь публичной "борьбой" с сетью колл-центров, требовал 1 млн долларов у человека, которого считал организатором такого бизнеса.

За указанную сумму он якобы обещал "решить вопрос" деятельности колл-центров.

Кроме того, по данным следствия, Тищенко легализовал 12,6 млн гривен, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей супругой.

В дальнейшем он задекларировал эти средства как доход, чем, по мнению следователей, умышленно внес в декларацию заведомо ложные сведения.

3 июля Высший антикоррупционный суд избирает Тищенко меру пресечения. САП просит для нардепа арест с альтернативой залогу.

"Просим избрать ему (Николаю Тищенко - ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей. Как альтернативу - определить размер залога в размере более 19 млн гривен", - заявил прокурор САП Сергей Подгорец.