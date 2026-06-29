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За ексміністра енергетики Галущенка внесли всю суму застави

15:44 29.06.2026 Пн
2 хв
Останні 45 млн гривень внесли дві приватні фірми
aimg Валерій Ульяненко
За ексміністра енергетики Галущенка внесли всю суму застави Фото: Герман Галущенко (Getty Images)
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За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли всю суму застави у розмірі 150 млн гривень.

Про це повідомляєРБК-Україна з посиланням на проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода".

Зазначається, що 45 млн за Галущенка внесли дві приватні фірми - "Пелет Сервіс" (4 млн гривень) та "Гірант Констракт" (41 млн гривень".

Джерела видання у правоохоронних органах розповіли, що компанія "Гірант Констракт" у п’ятницю, 26 червня, внесла 46 млн гривень застави.

Компанія "Пелет Сервіс" зареєстрована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Одноосібний директор та власник компанії 34-річний киянин Назар Бойко, який володіє ще чотирма компаніями. У інших користувачів номер Бойка підписаний як "Назар Укрбуд", "Назар Кмда", "Назар Киевмиськбуд".

О 15:50 РБК-Україна підтвердили цю інформацію в пресслужбі ВАКС.

Що відомо про справу Галущенка

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка в поїзді під час його спроби перетнути державний кордон.

Наступного дня йому офіційно оголосили підозру в межах справи "Мідас", яка стосується масштабної корупційної схеми в енергетиці за участі високопосадовців. Ексочільнику міністерства інкримінують участь у легалізації коштів через офшорні компанії та сімейний інвестиційний фонд.

17 лютого ВАКС ухвалив рішення про запобіжний захід для Галущенка - тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Пізніше, 15 квітня, суд продовжив арешт ще на два місяці - до 14 червня, залишивши суму застави без змін.

Сам Галущенко та його захисники не визнають провину, заявляючи про процесуальні порушення та відсутність прямих доказів його причетності до інкримінованих дій.

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