За ексміністра енергетики Галущенка внесли всю суму застави

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли всю суму застави у розмірі 150 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт " Схеми " видання "Радіо Свобода".

Зазначається, що 45 млн за Галущенка внесли дві приватні фірми - "Пелет Сервіс" (4 млн гривень) та "Гірант Констракт" (41 млн гривень".

Джерела видання у правоохоронних органах розповіли, що компанія "Гірант Констракт" у п’ятницю, 26 червня, внесла 46 млн гривень застави.

Компанія "Пелет Сервіс" зареєстрована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Одноосібний директор та власник компанії 34-річний киянин Назар Бойко, який володіє ще чотирма компаніями. У інших користувачів номер Бойка підписаний як "Назар Укрбуд", "Назар Кмда", "Назар Киевмиськбуд".

О 15:50 РБК-Україна підтвердили цю інформацію в пресслужбі ВАКС.

Що відомо про справу Галущенка

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка в поїзді під час його спроби перетнути державний кордон.

Наступного дня йому офіційно оголосили підозру в межах справи "Мідас", яка стосується масштабної корупційної схеми в енергетиці за участі високопосадовців. Ексочільнику міністерства інкримінують участь у легалізації коштів через офшорні компанії та сімейний інвестиційний фонд.