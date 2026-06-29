За ексміністра енергетики Галущенка внесли всю суму застави
За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли всю суму застави у розмірі 150 млн гривень.
Про це повідомляєРБК-Україна з посиланням на проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода".
Зазначається, що 45 млн за Галущенка внесли дві приватні фірми - "Пелет Сервіс" (4 млн гривень) та "Гірант Констракт" (41 млн гривень".
Джерела видання у правоохоронних органах розповіли, що компанія "Гірант Констракт" у п’ятницю, 26 червня, внесла 46 млн гривень застави.
Компанія "Пелет Сервіс" зареєстрована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Одноосібний директор та власник компанії 34-річний киянин Назар Бойко, який володіє ще чотирма компаніями. У інших користувачів номер Бойка підписаний як "Назар Укрбуд", "Назар Кмда", "Назар Киевмиськбуд".
О 15:50 РБК-Україна підтвердили цю інформацію в пресслужбі ВАКС.
Що відомо про справу Галущенка
Нагадаємо, 15 лютого 2026 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка в поїзді під час його спроби перетнути державний кордон.
Наступного дня йому офіційно оголосили підозру в межах справи "Мідас", яка стосується масштабної корупційної схеми в енергетиці за участі високопосадовців. Ексочільнику міністерства інкримінують участь у легалізації коштів через офшорні компанії та сімейний інвестиційний фонд.
17 лютого ВАКС ухвалив рішення про запобіжний захід для Галущенка - тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.
Пізніше, 15 квітня, суд продовжив арешт ще на два місяці - до 14 червня, залишивши суму застави без змін.
Сам Галущенко та його захисники не визнають провину, заявляючи про процесуальні порушення та відсутність прямих доказів його причетності до інкримінованих дій.