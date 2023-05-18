САП відкрила справу через злив інформації щодо справи екс-голови Верховного суду Князєва

Зазначимо, що провадження відкрили за ч. 3 ст. 387 КК (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування). Досудове розслідування доручили Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

У САП підкреслюють, що розголошення охоронюваних законом даних є незаконним та може завдати непоправної шкоди інтересам держави.

Так, особи, які незаконно розголосили охоронювані законом матеріали, що стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які вилучили під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в кабінеті колишнього голови Верховного суду, мають понести передбачене законом покарання.

Окрім того, зазначається, що інформація та матеріали, які були отримані в межах досудового розслідування та стосуються конкурсу на обрання членів ВККС, будуть надані на запит Вищої ради правосуддя, який вже надійшов та перебуває на опрацюванні у САП.

Зазначимо, що ЗМІ повідомляли про те, що Князєв намагався впливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Справа Князєва

Правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали екс-голову ВС Князєва.

Після цього пленум Верховного суду висловив Князєву недовіру та його звільнили з посади голови суду. Потім керівник САП повідомив про підозру Князєву та адвокату.

Детальніше про резонансу справу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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