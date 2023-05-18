САП открыла дело из-за слива информации по делу экс-главы Верховного суда Князева

Отметим, что производство было открыто по ч. 3 ст. 387 УК (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования). Досудебное расследование было поручено Управлению внутреннего контроля НАБУ.

В САП подчеркивают, что разглашение охраняемых законом данных незаконно и может нанести непоправимый ущерб интересам государства.

Так, лица, которые незаконно разгласили охраняемые законом материалы, которые касаются проведения конкурса в Высшую квалификационную комиссию судей, изъяли во время проведения негласных следственных (розыскных) действий в кабинете бывшего главы Верховного суда, должны понести предусмотренное законом наказание.

Кроме того, отмечается, что информация и материалы, которые были получены в рамках досудебного расследования и касаются конкурса по избранию членов ВККС, будут предоставлены по запросу Высшего совета правосудия, который уже поступил и находится на обработке у САП.

Отметим, что СМИ сообщали, что Князев пытался влиять на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Дело Князева

Правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 млн долларов поймали экс-главу ВС Князева.

После этого пленум Верховного суда выразил Князеву недоверие и был уволен с должности главы суда. Затем руководитель САП сообщил о подозрении Князеву и адвокату.

Детальнее о резонансе дело читайте в материале РБК-Украина.

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