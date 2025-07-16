САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної, - джерела

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та нардепа Олексія Гончаренка.
За даними РБК-Україна, САП розпочала провадження за фактами, викладеними в матеріалі "Української правди". Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває.
Сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко опублікував допис, у якому йшлося про те, що САП відкрив справу проти Стефанішиної.
"Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України)", - написав Гончаренко.
Стаття передбачує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, що низка ЗМІ облікували розслідування, в якому йдеться, що Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.
Перед цим у розслідуванні "УП" йшлося, що люди з близького оточення Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
Як повідомляло РБК-Україна, цього тижня в Україні відбудеться зміна уряду. Зокрема сьогодні Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.
Також, за даними РБК-Україна, зміни стосуватимуться і Стефанішиної. Зокрема, вона може залишити посади віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції та міністра юстиції.
РБК-Україна зібрало всі деталі щодо того, як планують оновлення Кабміну.
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