САП открыла уголовное производство против Стефанишиной, - источники

По данным РБК-Украина, САП начала производство по фактам, изложенным в материале "Украинской правды". Сейчас о подозрении в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено. Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

Сегодня народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что САП открыл дело против Стефанишиной.

"Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины)", - написал Гончаренко.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что известно о Стефанишиной

Напомним, что ряд СМИ учли расследование, в котором говорится, что Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

Перед этим в расследовании "УП" говорилось, что люди из близкого окружения Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

Изменения в Кабмине

Как сообщало РБК-Украина, на этой неделе в Украине произойдет смена правительства. В частности сегодня Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.