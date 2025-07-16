САП открыла уголовное производство против Стефанишиной, - источники

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство относительно возможных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и нардепа Алексея Гончаренко.
По данным РБК-Украина, САП начала производство по фактам, изложенным в материале "Украинской правды". Сейчас о подозрении в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено. Досудебное расследование продолжается.
Сегодня народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что САП открыл дело против Стефанишиной.
"Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины)", - написал Гончаренко.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что ряд СМИ учли расследование, в котором говорится, что Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.
Перед этим в расследовании "УП" говорилось, что люди из близкого окружения Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.
Как сообщало РБК-Украина, на этой неделе в Украине произойдет смена правительства. В частности сегодня Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.
Также, по данным РБК-Украина, изменения будут касаться и Стефанишиной. В частности, она может оставить должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции.
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