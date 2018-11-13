САП составила уведомление о подозрении экс-депутату Крючкову

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Его подозревают в хищении 424 млн гривен средств государственного сектора

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) составили письменное уведомление о подозрении председателю правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрию Крючкову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что прокурорами САП составлено письменное уведомление о подозрении председателю правления ЧАО "ХК "Энергосеть", в отношении которого с апреля текущего года продолжается процедура экстрадиции из Германии.

Его подозревают в хищении средств государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн гривен. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

Указано, что полученные средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году бывший депутат Верховной рады Украины Дмитрий Крючков был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

Задержание Крючкова произошло еще 14 апреля и на данный момент готовится его экстрадиция в Украину.